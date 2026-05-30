Хинштейн: 446 жителей Курской области погибли в результате вторжения ВСУ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 400 мирных жителей Курской области признаны погибшими из-за вторжения ВСУ в регион, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Из 2 173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1 841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших», — написал он в «Максе».
По словам Хинштейна, продолжается поиск еще 332 человек.
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.