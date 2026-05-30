В Югре подросток нарисовал на памятнике Ленину непристойный рисунок

В деревне Новороманово Ханты-Мансийского автономного округа — Югра местный подросток нанёс оскорбительное изображение на памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщило региональное управление МВД России в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Полицейские оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 12-летний житель населённого пункта. По данным правоохранителей, мальчик приехал погостить к бабушке, нашёл баллончик с серой краской и с его помощью изобразил на скульптуре непристойный рисунок.

Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним профилактическую беседу. Кроме того, в городской суд направлено заявление о помещении ребёнка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

Ранее кладбище советских воинов в польском Гданьске осквернили надписями и символами, прославляющими украинских нацистов. Об этом сообщило посольство России в Польше. По данным дипмиссии, на кладбище похоронено более трёх тысяч советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны.

