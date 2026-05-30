Ранее кладбище советских воинов в польском Гданьске осквернили надписями и символами, прославляющими украинских нацистов. Об этом сообщило посольство России в Польше. По данным дипмиссии, на кладбище похоронено более трёх тысяч советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны.