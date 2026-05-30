Антирекорд дня: на 19 часов задержался самолет из Омска в Астану

Значительные опоздания и даже отмена рейсов, связывающих Омск со столицей Казахстана, уже становятся традиционными в работе авиакомпании Vietjet Qazaqstan. Сегодняшний рейс IQ522 по маршруту «Омск—Астана» перенесен без объяснения причин на 19 часов. Это уже третий случай значительного нарушения графика авиакомпанией за последние полтора месяца.
Очередной «сюрприз» от авиакомпании Vietjet Qazaqstan ждал пассажиров, прибывших 30 мая, в омский аэропорт. Их самолет рейса IQ522 «Омск—Астана», который должен был вылететь сегодня, в 8 часов 30 минут, задержался на рекордные 19 часов. Новое время и новая дата отправления, появившееся на онлайн-табло омской аэрогавани — 31 мая, 3 часа 40 минут. Отметим, что непунктуальность в выполнении данного рейса уже становится «визитной карточкой» казахстанской авиаперевозчика. 17 апреля рейс авиакомпании Vietjet Qazaqstan отложен без объяснения причины более чем на 12 часов. А 21 апреля, вечерний самолет из Омска в столицу Казахстана, вообще не улетел — по не объясненным причинам он был отложен.