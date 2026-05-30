Антирекорд дня: на 19 часов задержался самолет из Омска в Астану

Очередной «сюрприз» от авиакомпании Vietjet Qazaqstan ждал пассажиров, прибывших 30 мая, в омский аэропорт. Их самолет рейса IQ522 «Омск—Астана», который должен был вылететь сегодня, в 8 часов 30 минут, задержался на рекордные 19 часов. Новое время и новая дата отправления, появившееся на онлайн-табло омской аэрогавани — 31 мая, 3 часа 40 минут. Отметим, что непунктуальность в выполнении данного рейса уже становится «визитной карточкой» казахстанской авиаперевозчика. 17 апреля рейс авиакомпании Vietjet Qazaqstan отложен без объяснения причины более чем на 12 часов. А 21 апреля, вечерний самолет из Омска в столицу Казахстана, вообще не улетел — по не объясненным причинам он был отложен.