Студентка нашла под кроватью 18 млн рублей и отдала мошенникам в Красноярске

Крупную сумму в иностранной валюте и рублях обнаружила под кроватью у бабушки студентка финансово-экономического колледжа Красноярска. Обыск в квартире она проводила по указанию мошенников, которым позже и отдала деньги.
Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, в начале мая 19-летней девушке позвонил мужчина якобы из службы курьерской доставки. Он сообщил, что студентке пришла посылка, а для ее получения нужно назвать код из СМС. Когда юная горожанка продиктовала требуемые цифры, ее кабинет на сайте государственных услуг оказался взломан.
После этого сибирячке начали звонить лже-сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили жертву в том, что некие аферисты оформили на нее доверенность, и теперь правоохранительные органы могут обвинить ее в использовании чужих банковских счетов, спонсировании террористов и экстремизме. Во избежание неприятностей студентка должна согласиться на сотрудничество и выполнить ряд действий.
По указанию злоумышленников девушка провела обыск в квартире бабушки, нашла под кроватью 170 тысяч долларов, 24 тысячи евро и несколько миллионов рублей. Забрав пакет с деньгами, студентка встретилась с человеком, назвавшим пароль «Родина», и передала ему сбережения семьи.
День спустя мошенники потребовали заменить деньги в квартире у родителей студентки фальшивыми купюрами. Лишь после этого будущая финансистка заподозрила обман и обратилась в полицию. Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.