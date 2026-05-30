При атаке БПЛА на Ростовскую область 30 мая загорелся танкер и пострадали люди

В ночь на субботу, 30 мая, Ростовская область подверглась атаке вражеских БПЛА, в результате которой два человека пострадали, загорелся танкер в порту Таганрога и повреждены несколько домов. Об этом рано утром рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, в Таганроге беспилотник попал в частный дом.
— Пострадали мужчина и женщина. Медики оказывают им помощь, — прокомментировал губернатор.
Кроме того, от атаки БПЛА в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.
— Предварительно, пострадавших там нет. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов не произошло, — добавила глава приморского города Светлана Камбулова. — Утром комиссия начнёт оценку ущерба.
Также, уточнил Юрий Слюсарь, силы ПВО ночью уничтожили дроны не только в Таганроге, но и в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
— В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района из-за обломков загорелась газовая труба в доме. Повреждены крыша и стекла. Люди эвакуированы, пострадавших нет. В селе Боцманово Неклиновского района осколки выбили окна в двух домах — жертв нет.
Добавим, беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителей просят не паниковать и соблюдать меры безопасности.
