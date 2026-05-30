Экс-следователь Козлов: Герой России Асылханов мог вернуться на СВО через Крым

Напомним, что 23-летний Герой России Алексей Асылханов, награждённый «Золотой Звездой» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника, бесследно исчез 3 апреля в городе Юрге Кемеровской области. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело об убийстве. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил без предупреждения. Также у него не было вредных привычек.