Дом смыло рекой в Хасавюртовском районе Дагестана, пострадавших нет

В Хасавюртовском районе Дагестана рекой Акташ смыло дом в населенном пункте Петраковское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий привлечены четыре человека и две единицы техники, говорится в сообщении.
25 мая спасатели эвакуировали 75 жителей Ингушетии, в том числе 30 детей, из-за угрозы паводков. Эвакуированные отказались от размещения в пунктах временного пребывания и предпочли остаться у родственников.
В марте и апреле масштабные наводнения произошли в нескольких российских регионах после обильных ливней. Сильнее всего стихия затронула республики Северного Кавказа, в особенности Дагестан.