Возгорание на территории порта в Таганроге после атаки ВСУ ликвидировано

Пожар в порту Таганрога, возникший из-за удара Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Разлива топлива нет, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет», — написала она в «Максе».

Напомним, ранее на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. Кроме того, от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Власти продолжают уточнять последствия атаки.

