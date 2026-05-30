В Таганроге ликвидировали пожар после атаки БПЛА

Пожар, возникший в результате атаки ВСУ на Таганрог, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Пожар возник на территории порта: загорелись танкер, топливный резервуар и административное здание. При этом по предварительным данным, непосредственно в зоне возгорания обошлось без пострадавших.
Позднее власти уточнили, что пожар удалось полностью ликвидировать. Также отмечается, что утечки нефтепродуктов зафиксировано не было.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
