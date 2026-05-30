В Ростовской области отменили угрозу применения БПЛА

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Опасность применения БПЛА отменена на территории Ростовской области, сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.
«Внимание — отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу», — написала она своем Telegram-канале".
