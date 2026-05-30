В Приморье пресекли продажу 80 килограммов ядовитых веществ

Фигурантам грозит до восьми лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников организованной группы, которые занимались незаконным сбытом ядовитых веществ. Злоумышленники пытались продать 80 килограммов веществ на сумму, эквивалентную более 28 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

По версии следствия, в октябре и ноябре 2025 года один из фигурантов вместе с тремя сообщниками приобрел 50 килограммов вещества для дальнейшей продажи. Его они реализовали за 350 тысяч долларов США человеку, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в тот же период обвиняемые попытались сбыть еще 30 килограммов, но не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них причинам.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Фигурантам предъявлено обвинение за незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт ядовитых веществ, совершенные организованной группой. Еще одному обвиняемому дело прекратили в связи с его смертью. После вручения копий обвинительных заключений дело направят в суд. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.

