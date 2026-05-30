Продюсер, открывший миру Уитни Хьюстон, госпитализирован

Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис был доставлен в одну из больниц Нью-Йорка, сообщает TMZ. По информации представителей, госпитализация произошла в пятницу вечером.
Отмечается, что причиной обращения за медицинской помощью стала инфекция верхних дыхательных путей. Врачи приняли решение о госпитализации в профилактических целях, чтобы контролировать состояние продюсера.
Клайв Дэвис широко известен в музыкальной индустрии как человек, открывший миру Уитни Хьюстон, подписав с ней контракт в начале ее карьеры. Кроме того, он участвовал в создании лейбла Bad Boy Records совместно с рэпером Шоном Комбсом, сыграв важную роль в его продвижении в шоу-бизнесе.
