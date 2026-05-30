Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер, открывший миру Уитни Хьюстон, госпитализирован

Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис, известный тем, что «открыл» миру Уитни Хьюстон, был госпитализирован в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис был доставлен в одну из больниц Нью-Йорка, сообщает TMZ. По информации представителей, госпитализация произошла в пятницу вечером.

Отмечается, что причиной обращения за медицинской помощью стала инфекция верхних дыхательных путей. Врачи приняли решение о госпитализации в профилактических целях, чтобы контролировать состояние продюсера.

Клайв Дэвис широко известен в музыкальной индустрии как человек, открывший миру Уитни Хьюстон, подписав с ней контракт в начале ее карьеры. Кроме того, он участвовал в создании лейбла Bad Boy Records совместно с рэпером Шоном Комбсом, сыграв важную роль в его продвижении в шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка и один из ближайших соратников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии с пневмонией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше