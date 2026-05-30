Расчёты ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Тульской областью

Системы противовоздушной обороны России сбили шесть украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 6 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской области. В Таганроге два человека получили ранения из-за попадания дрона в жилой дом. В селе Греково-Тимофеевка, Матвеево-Курганского района, после падения обломков беспилотника произошел пожар в газовой трубе, что привело к повреждению крыши и окон. К счастью, пострадавших нет, жители были эвакуированы.

