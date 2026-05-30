В Каменске-Шахтинском сбит беспилотник днём 29 мая

Днём 29 мая в Каменске-Шахтинском силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, на земле разрушений инфраструктуры не зафиксировано, информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.
Напомним, ранее ночью над несколькими муниципалитетами Дона, включая Каменский и Миллеровский районы, было сбито более 80 дронов. Тогда также удалось избежать жертв и существенного ущерба. Ситуация находится на контроле региональных властей.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше