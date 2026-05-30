В порту Таганрога загорелись танкер и здание после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил в своём канале глава региона Юрий Слюсарь.
На территории морского порта в Таганроге в результате атаки беспилотников возник пожар. По предварительным данным, огнём охвачены танкер, топливный резервуар и одно из административных зданий порта. Информация о пострадавших на месте инцидента не поступала.
«Информация уточняется», — отметил глава региона.
Ранее Слюсарь сообщал, что в ходе ночной воздушной атаки на Таганрог пострадали два мирных жителя: в результате попадания БПЛА в частный дом им была оказана медицинская помощь. На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.