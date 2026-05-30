В Новосибирске разыскивали ребёнка, который не вернулся домой после школы

В Новосибирске 29 мая пропал восьмилетний Кирилл. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», мальчик не вернулся домой после занятий в школе.

Источник: Life.ru

Согласно ориентировке, рост пропавшего составляет 130 сантиметров, у него карие глаза. Отличительная примета — шрам на голове у левого виска. В день исчезновения ребёнок был одет в синюю кофту на молнии, чёрные кроссовки и сине-серую кепку.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» — уточнили в «ЛизаАлерт».

Ранее в районе Софийских водопадов в Архызе пропали двое детей 10 и 12 лет. Об их исчезновении стало известно, когда ребята не вернулись с туристического маршрута. Софийские водопады — один из самых посещаемых природных объектов Архыза. Это каскад из девяти водопадов, к которому регулярно поднимаются туристы.

