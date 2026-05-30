В Новосибирске разыскивали ребёнка, который не вернулся домой после школы

Ранее в районе Софийских водопадов в Архызе пропали двое детей 10 и 12 лет. Об их исчезновении стало известно, когда ребята не вернулись с туристического маршрута. Софийские водопады — один из самых посещаемых природных объектов Архыза. Это каскад из девяти водопадов, к которому регулярно поднимаются туристы.