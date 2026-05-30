За сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 пожаров

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 14 пожаров. К счастью, в них никто не пострадал. В краевом МЧС рассказали, что в Шарыпове из-за короткого замыкания электропроводки сгорела хозпостройка. Площадь пожара составила 50 «квадратов», огонь тушили три единицы техники и десять человек.
В деревне Новосельск по той же причине горела кровля и потолок в садовом домике. Пожарно-спасательным гарнизоном огонь был ликвидирован на площади 56 квадратных метров. Тушили пожар восемь человек и две единицы техники.
На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС привлекались семь раз.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше