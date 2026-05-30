15 пожаров и 3 ДТП произошло за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 15 пожаров. Среди них 7 случаев горения мусора и сухой травы, а также 5 пожаров в жилом секторе. На пожарах 1 человек травмирован. Происшествий на водоемах не зафиксировано. Спасатели также ликвидировали последствия 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмированы 4 человека.
Около часа дня поступило сообщение о пожаре в жилом семнадцатиэтажном доме на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры на третьем этаже шёл дым. Огнеборцы ликвидировали открытое горение за 8 минут.
В результате пожара огнём повреждены домашние вещи и мебель на площади 3 квадратных метра. Никто не пострадал. На происшествие реагировали 25 человек и 6 единиц техники МЧС России.
МЧС России напоминает: избегай использования открытого огня в жилых помещениях, проявляй осторожность при эксплуатации обогревательных приборов, не допускай перегрузки электрической сети, обязательно отключай электроприборы перед уходом из дома и на ночь, а также воздержись от курения внутри помещений.