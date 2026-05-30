Лидера ОПГ «Тукаевские» Анатолия Агрбу судят заочно, он скрывается в Грузии

В Вахитовском районном суде Казани начали заочно судить Анатолия Агрбу — предполагаемого создателя и главаря одной из самых известных казанских банд «Тукаевские». Сам он в розыске. По данным оперативников, скрывается в Грузии. Выдать его России оттуда почти невозможно.
В деле больше 70 эпизодов. На первом заседании прокурор зачитал только начало. Рассказал, как в 2009 году Агрба и еще несколько криминальных авторитетов создали группировку. Назвали ее по улице Габдуллы Тукая.
Банда была устроена жестко. Участники делились на шесть отрядов. Одни занимались разбоем и поиском новых членов, другие выбивали деньги из бизнесменов и жгли их ларьки, третьи инсценировали аварии, чтобы получить страховку. Были и те, кто помогал нелегалам остаться в России — за деньги. «Общак» контролировали главари, все скидывались туда обязательно.
Вот несколько эпизодов, которые успели озвучить. В 2009 году на улице Нариманова мужчине выстрелили в глаз из травматического пистолета. Весной 2012-го хозяева торгового ларька отказались платить банде по 30 тысяч в месяц — им подожгли точку. А перевозчики на улице Рустема Яхина согласились отдавать по 105 тысяч ежемесячно — боялись за свои автобусы.
Особо в деле выделяют 16 подставных ДТП, на которых группировка наварилась на страховках, и историю с нелегалами — почти 1700 иностранцев получили фиктивные документы через подставные фирмы.
Процесс продолжится в июне. Агрбу будут судить заочно. Остальные лидеры «Тукаевских» уже давно за решеткой.