В Новосибирске завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего из школы

Пропавший в Новосибирске восьмилетний мальчик найден живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, ребенок не вернулся домой из школы 29 мая. Известно, что мальчик вышел из учебного заведения в обеденное время. Родители забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам и в полицию. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».
Подробности обнаружения ребенка и его состояние не уточняются. Главное — школьник жив, его жизни ничто не угрожает.