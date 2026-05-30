В Новосибирске завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего из школы

Ребенка искали полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Источник: «ЛизаАлерт»

Пропавший в Новосибирске восьмилетний мальчик найден живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, ребенок не вернулся домой из школы 29 мая. Известно, что мальчик вышел из учебного заведения в обеденное время. Родители забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам и в полицию. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Подробности обнаружения ребенка и его состояние не уточняются. Главное — школьник жив, его жизни ничто не угрожает.