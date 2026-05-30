Почти 50 БПЛА сбито над Ростовской областью в ночь на 30 мая. По словам губернатора Юрия Слюсаря, кроме Таганрога, атаке подверглись Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы, а также Ростов, Сальск и ещё четыре района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской.
Пострадавшие в Таганроге — мужчина и женщина. Их отвезли в больницу. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. В Сальске повреждено остекление балкона в МКД, а также склад. Жертв нет.
Возгорание танкера и объектов в порту Таганрога ликвидировано. Утечки мазута и пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше