Студентка красноярского колледжа отдала мошенникам 18 млн рублей

19-летняя студентка первого курса Красноярского финансово-экономического колледжа перевела мошенникам почти 18 миллионов рублей. Девушку убедили, что она якобы украла деньги у террориста, сообщили в правоохранительных органах.
Всё началось в начале мая с звонка от лжесотрудника курьерской доставки. Мужчина попросил назвать код из смс для получения посылки. Студентка продиктовала код, после чего её аккаунт на «Госуслугах» взломали.
Сразу после этого с ней связались «сотрудники Госуслуг», ФСБ и Росфинмониторинга. Они заявили, что на девушку оформили доверенность, и теперь она якобы распоряжается чужими счетами и даже спонсирует террористов. Если она не поможет «расследованию», ей грозит уголовная ответственность за экстремизм.
Мошенники приказали никому ничего не рассказывать, постоянно быть на связи, записывать видео и не обсуждать разговор даже с родственниками. Затем они убедили студентку, что на её имя открыт счёт с 3 миллионами рублей, принадлежащими некоему гражданину, который уже обратился в полицию. Чтобы доказать невиновность, девушка должна была провести обыск в квартире бабушки и вывезти деньги «на проверку».
Студентка нашла под кроватью бабушки семейные накопления: 24 тысячи евро, 170 тысяч долларов и 2 735 000 рублей. Всего — около 18 миллионов рублей. Девушка сфотографировала пакет, забрала его домой, а утром вышла на улицу.
Там она встретила молодого человека. Он назвал код «Родина», девушка передала ему деньги и получила какой-то документ. После этого они разошлись.
На следующий день мошенники потребовали перепроверить деньги у родителей в Братске и купить фальшивые купюры, чтобы подложить на место пропавших. Только тогда студентка решила проверить информацию в интернете, обнаружила, что такого сотрудника не существует, и поняла, что её обманули.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.