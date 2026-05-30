Полсотни БПЛА: Что известно о воздушной атаке на Ростовскую область ночью 30 мая

В ночь на субботу, 30 мая, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. ВСУ нанесли удар по Ростову-на-Дону, Сальску, Таганрогу, а также объектам гражданской инфраструктуры в Чертковской, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

В ночь на субботу, 30 мая, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. ВСУ нанесли удар по Ростову-на-Дону, Сальску, Таганрогу, а также объектам гражданской инфраструктуры в Чертковской, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, зенитными подразделениями уничтожено около 50 украинских беспилотников самолетного типа.

В результате атаки пострадал порт Таганрога, где загорелись танкер и резервуар с топливом, также было повреждено административное здание. Пожар оперативно ликвидировали, розлива нефтепродуктов не произошло.

Кроме того, в одном из районов Таганрога обломки дрона упали на крышу частного дома. Жильцы — мужчина и женщина — госпитализированы.

В Сальске повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, а также неиспользуемый склад.

В селе Греково-Тимофеевка произошло возгорание газовой трубы в частном доме, повреждена крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет. Люди эвакуированы.

А в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. К счастью, пострадавших нет.

Всего, по данным Минобороны РФ, над регионами средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше