Иранский студент перестал выходить на связь в горах Алматы

«По прибытии в район проведения работ спасатели приступили к обследованию горной местности. Поиски велись в ночное время в условиях ограниченной видимости. В результате ниже урочища Кокжайляу был обнаружен гражданин Ирана — студент, ранее отставший от туристической группы. Молодой человек находился на горном склоне и спал. После осмотра установлено, что медицинская помощь не требуется. Спасатели сопроводили его и обеспечили безопасный спуск с горной местности», — добавили в МЧС, напомнив, что, отправляясь в горы, всегда нужно сообщать свой точный маршрут и хронометраж похода близким.