В Приморье ливень повредил крышу школы

Вечером 29 мая 2026 года на Михайловский округ обрушился сильный ливень с порывистым ветром. В результате непогоды частично пострадала кровля здания средней школы имени А. И. Крушанова в селе Михайловка. Сейчас на месте организованы работы по демонтажу поврежденных элементов крыши и расчистке территории. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".