Загадочная болезнь астронавта изменила планы будущих миссий НАСА

НАСА не раскрыло многих подробностей об инциденте, что соответствует его обычному подходу к защите частной жизни астронавтов и сохранению всех медицинских вопросов в тайне. Даже когда в исследованиях анализируются конкретные аспекты здоровья астронавтов, их личности обычно не раскрываются. Позже Финке сообщил, что досрочный уход был вызван опасениями за его здоровье, но он не раскрыл никакого официального диагноза, хотя и сказал Associated Press, что симптомы, скорее всего, были связаны с космосом.