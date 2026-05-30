Мошенники уходят в детские игры — какие риски есть в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. Из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь есть риски того, что там же подростки могут быть завербованы врагами России для совершения диверсий и содействия терактов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил руководитель отряда «ПоискКрым» "Иван Зуянов.

Источник: РИА "Новости"

Накануне главке МВД России по Нижегородской области сообщили о резонансном случае обмана через игру. Жертвой мошенников стал 11-летний мальчик, игравший в приложении на мобильном телефоне своей матери. Неизвестный написал ребенку в игровом чате и предложил бесплатно получить игровую валюту. Для этого мальчика перевели в мессенджер, где злоумышленник убедил его сфотографировать банковскую карту матери и сообщить код из СМС. После этого с банковского счета женщины были списаны 60 тысяч рублей.

По словам Зуянова, мошенники и пособники врагов нашей страны постоянно совершенствуют свои схемы обмана, и прежде всего тех, кто особенно подвержен внушению — стариков и детей. И сегодня преступники все больше орудуют не в соцсетях, которые спецслужбы мониторят на наличие преступного контента, а в играх.

«И вот они (мошенники и пр. — ред.) появились в игровых чатах, которые давно есть. Они пытаются прятаться, уходить в какую-то тень, чтобы не быть на виду и не попасть под фильтры, которые у нас уже существуют», — сказал Зуянов.

Игра — прекрасный способ для преступника войти в доверие к ребенку, завуалировать влияние на подрастающее поколение, в том числе деструктивное и опасное, отметил он.

«Вроде кажется, что ребенок играет в какую-то простую детскую игрушку, а на самом деле подтекстом там идет общение, а с ним и внушение, и вербовка, и все что угодно… Там есть специальные группы, специального направления службы, которые проводят именно такие работы в отношении наших детей», — сказал Зуянов.

Поэтому очень важно, чтобы взрослые, родители и педагоги, объясняли детям, что далеко не всегда тот человек, с которым ты играешь в одну игру на компьютере или телефоне, есть тем, за кого себя выдает, добавил он.

Так, например, одна и опасностей, которая может подстерегать подростков теперь и в играх, это их вербовка силами подельников иностранных спецслужб для осуществления диверсий. И эффективным с точки зрения профилактики таких действий, по словам Зуянова, может стать серьезный разговор с взрослеющим ребенком с еще неокрепшей психикой об ответственности, которая наступит за содеянное.

«Вся вербовка построена на простых принципах, и один из них — это легкие деньги. И надо донести до подростков, что легких денег не бывает. Их просто так никто не раздаст -за это нужно что-то сделать», — сказал поисковик.

Однако порой то, что ты сделаешь, может привести к очень серьезной ответственности, в том числе уголовной, добавил Зуянов.

«Потому что, с одной стороны, кажется, ничего страшного особо нет в том, что ты поджег какой-то странный стоящий металлический ящик. А на самом деле это релейный шкаф, из-за которого произошло крушение поезда и погибли люди. И это уже совсем другая история. За это есть реальное наказание, и можно получить очень большой срок», — предупредил он.

Еще одна угроза для подростков и общества в целом — проплаченные «покатушки» несовершеннолетних на мопедах в тех местах, где в конкретный момент объявлен режим беспилотной опасности. За такие действия, по словам Зуянова, детям обещают все те же «легкие деньги», привлекая, по сути, в сообщники к осуществлению теракта.

«Это действия, направленные на то, чтобы парализовать работу наших служб. По сути, тот же терроризм… И здесь задача родителей — проводить разговоры. Потому что, если родитель купил своему ребенку тот же мопед, то он несет за это ответственность», — заключил Зуянов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше