В Перми идет розыск пропавшего восьмилетнего мальчика с самокатом

В Перми идут поиски пропавшего восьмилетнего Владислава Истомина.
— Заявление об его исчезновении поступило в полицию утром 30 мая, — сообщили журналистам «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По имеющейся информации, ребенок ушел из дома в Кировском районе вечером 28 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 135 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, модельная стрижка, глаза карие. Особые приметы: шрам от ожога на левой ноге.
Был одет: кофта цвета хаки, темные спортивные штаны, кроссовки. С собой у ребенка были трюковый самокат и шлем темно-оранжевого цвета.
Всех, кто видел Владислава или владеет информацией о его местонахождении, просят немедленно сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам 112 или 102.
Ориентировка: Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» ВК.