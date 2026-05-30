На Бали спасатели эвакуировали с горы Батукару заблудившихся подростков из РФ

По данным спасателей, подростки начали спуск с горы днём, но к вечеру потеряли ориентировку. После этого они не смогли самостоятельно выйти с маршрута. Координатор поисково-спасательного поста Донни Индраван сообщил, что один из подростков сумел связаться с семьёй. После этого его родственники обратились за помощью к спасателям. Гора Батукару считается одной из сложных для подъёма на Бали. Подробности о состоянии найденных подростков в сообщении не приводятся.