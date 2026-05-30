Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновске обломки сбитого БПЛА упали на территории промзоны

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Ульяновской областью. Обломки одного из аппаратов упалм на территории промышленной зоны в Ульяновске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Обломки беспилотников упали в Новоспасском районе и в промышленной зоне Заволжского района Ульяновска. Глава области уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений и ущерба объектам также не зафиксировано.

В настоящее время территории обследуют профильные службы.

Ранее сообщалось, что за ночь расчёты ПВО уничтожили 127 украинских дронов над регионами России.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше