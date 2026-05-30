Водитель погиб при столкновении двух машин в Иркутской области

В Братском районе 29 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух автомобилей погиб мужчина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«На 12 километре дороги Братск — Усть-Илимск произошло столкновение автомобилей “ГАЗель” и “УАЗ”»", — рассказали в ГИБДД.
В результате дорожной аварии на месте погиб 64-летний водитель, управлявший внедорожником. 26-летний водитель грузовика не пострадал. На место происшествия прибыли автоинспекторы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Начата проверка.
Ранее в Ангарске суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД. Их обвинил в том, что они в мае 2025 года не остановили нелегальные уличные гонки, которые проходили на дороге «Ангарск—Тальяны». В результате этих гонок один из водителей влетел в толпу. Погибла 17-летняя девушка, еще пострадали двое зрителей. После трагедии осудили виновника ДТП и двух женщин-организаторов нелегального заезда.