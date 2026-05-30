Водитель погиб при столкновении двух машин в Иркутской области

Ранее в Ангарске суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД. Их обвинил в том, что они в мае 2025 года не остановили нелегальные уличные гонки, которые проходили на дороге «Ангарск—Тальяны». В результате этих гонок один из водителей влетел в толпу. Погибла 17-летняя девушка, еще пострадали двое зрителей. После трагедии осудили виновника ДТП и двух женщин-организаторов нелегального заезда.