На пляже нашли древнеримский бюст с характерной прической в первозданном виде

Древнеримский бюст в первозданном виде был обнаружен недавно во время работ на испанском пляже. Предполагалось, что это просто очередное обновление места для отдыха любителей купаний и солнечных ванн, пока рабочие случайно не обнаружили нечто гораздо более древнее, чем ожоги от загара и замки из песка.
Рабочие, проводившие раскопки на пляже Альмадраба в Аликанте (Испания), получили больше, чем ожидали, когда в ходе рутинного проекта по восстановлению раскопали то, что выглядело как безобидный кусок камня, а оказалось мраморным римским бюстом 2000-летней давности в потрясающе первозданном состоянии, пишет New York Post.
Считается, что артефакт, датируемый первым или вторым веком, возможно, изображает богиню Венеру, так что, по-видимому, даже древние римляне знали толк в пляжной эстетике.
Эксперты, как сообщает The US Sun, говорят, что античный артефакт настолько хорошо сохранился, что может стать одной из самых значительных находок римской эпохи в регионе.
Власти Аликанте уже назвали его крупным историческим открытием, назвав «римской головой высокого художественного качества, находящейся в превосходной сохранности».
Местный советник по культуре Найма Бельджилал считает, что это может быть «одной из самых важных находок римской скульптуры в истории Аликанте и провинции».
По словам официальных лиц, бюст, скорее всего, относится к периоду Высокой римской империи — времени, когда влияние римлян распространялось повсюду, и, очевидно, им нравились развевающиеся на ветру мраморные волосы.
Хосе Мануэль Перес Бургос, специалист по историческому наследию, рассказал, что бюст представляет собой «прическу эллинистического стиля, с волнистыми волосами, зачесанными назад с пробором посередине, в соответствии с идеализированной моделью изображений божеств, таких как греческая Афродита или римская Венера».
Другими словами, богиня-сердцевина, за 2000 лет до появления соцсетей, веселится New York Post. Это открытие также внесло коррективы в планы местных пляжей. Работы по восстановлению пляжа Ла-Альмадраба, который, как ожидалось, должен был вновь открыться для туристов этим летом, в настоящее время приостановлены, пока археологи проводят тщательные раскопки на этом месте.
Археологи ведут поблизости раскопки с 2009 года, когда неподалеку были впервые обнаружены остатки римской виллы. В то время региональный департамент культуры заявил: «Эта эпоха существовала между третьим веком до нашей эры и четвертым веком нашей эры».
«В результате этих работ были найдены фундаменты домов и комнат, принадлежавших римской вилле морского типа, многочисленные остатки керамики, некоторые из которых очень хорошо сохранились, и монеты того времени».
Официальные лица теперь подозревают, что вилла на берегу моря, возможно, когда-то принадлежала богатым римским шишкам — потому что, конечно, даже 2000 лет назад богатые люди хотели иметь вид на океан.
На данный момент недавно обнаруженная мраморная голова проходит дополнительные испытания, чтобы подтвердить ее подлинность, а любителям пляжного отдыха остается только гадать, какие еще древние секреты могут скрываться под их шезлонгами.
И если последний морской сюрприз Испании не стал достаточным доказательством того, что Римская империя все еще имеет привычку появляться без приглашения, то вряд ли это единичный случай, указывает New York Post.
Ранее в этом году швейцарские археологи произвели настоящий фурор, когда дайверы на озере Невшатель обнаружили 2000-летнее место древнеримского кораблекрушения, наполненное удивительно хорошо сохранившимся грузом, в том числе керамическими сосудами, инструментами, амфорами и даже двумя мечами-гладиусами.
«Богатство и разнообразие этой коллекции товаров, находящихся в отличной сохранности, делают это открытие исключительным», — сказали представители археологических служб о находке, которая датируется примерно 20−50 годами нашей эры и, как полагают, связана с римским торговым судном, курсировавшим по древним торговым путям. Исследователи говорят, что плотно сгруппированные обломки — необычно неповрежденные по сравнению с большинством подводных находок — дают редкое представление о том, как товары когда-то перемещались по римскому миру: от оливкового масла, перевозимого в испанских амфорах, до повседневной керамики и оружия для сопровождения военных, намекая на риски древней торговли.