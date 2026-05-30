В Самарской области в ДТП с Lada Largus погибла косуля и два человека

В Самарской области произошло очередное ДТП с участием животного. Об этом сообщает областной центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о ЧП пришло в пожарно-спасательную часть № 135 в 21:24 29 мая. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия — 3,5 км автодороги «Самара — Ульяновск — Сухие Аврали — Новая Бинарадка» в Елховском районе.
Автомобиль Lada Largus столкнулся с косулей, выбежавшей на трассу, вылетел в кювет и перевернулся. По информации центра по делам ГО, ПБ и ЧС, два человека и животное погибли.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.