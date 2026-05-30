Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в суд

Известно, что судебный процесс в отношении Ивана Геля был доведен до конца лишь со второго раза. Первый судья, ведущий это дело, отказался выносить ему приговор, направив дело на доработку в прокуратуру. За это странное решение он поплатился своей должностью — квалифколлегия судей Волгоградской области лишила его полномочий. Все годы, в течение которых Иван Гель был сначала подследственным, а затем — подсудимым, он продолжал руководить районом. На своей должности он остается и по сей день.