В Омске нашли тело пропавшего сапбордиста

Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры разыскивают 43-летнюю Ольгу Симочкину и 40-летнего Анатолия Бойко. Пара давно увлекается катанием на сапах. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов в Омске, одетые в шорты и футболки, взяли с собой рюкзаки с сапбордами, с тех пор их не видели. Известно, что они собирались на прогулку по Иртышу.