Слесарь-сантехник нижегородского вуза внезапно скончался на работе

В Нижнем Новгороде 52-летнему слесарю-сантехнику 4 разряда ННГУ имени Н. И. Лобачевского стало плохо прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 27 мая 2026 года около 11:45. Находившийся в раздевалке ремонтно-строительного отдела рабочий по комплексному ремонту заметил, что его коллега теряет сознание. Он незамедлительно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся руководству.
Прибывшие медики начали оказывать мужчине помощь, однако через 15 минут его состояние резко ухудшилось. Вызванная на место бригада реанимации спасти сотрудника вуза не смогла и констатировала смерть работника. Сейчас ведомство выясняет все обстоятельства и причины трагедии.
Ранее сообщалось, что Минсоцполитики прокомментировало инцидент в доме престарелых в Арзамасе.