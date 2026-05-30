В Волгограде мошенники выманивают данные сотрудников через почту

В Волгограде мошенники активизировали рассылку писем от имени правоохранителей. Цель — получить персональные данные работников, участвовавших в СВО.
В областном управлении МВД предупредили: злодеи представляются сотрудниками банков или полиции, требуя конфиденциальную информацию под предлогом зачисления в несуществующие организации. Контакт может быть вербальным или через письма — главное, чтобы жертва поверила ложной информации.
Полицейские так не работают, — напоминают в главном управлении МВД России по Волгоградской области. Порядок приема на службу в органы внутренних дел определен федеральными законами и не предполагает массовых рассылок по предприятиям.
Если пришло подозрительное письмо с требованием данных сотрудников — не отвечайте и не переходите по ссылкам. Сообщите о попытке мошенничества в ближайший отдел полиции или по телефону 112.
