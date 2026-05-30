127 БПЛА были уничтожены над Воронежской и другими регионами РФ

С 20.00 мск 29 мая до 7.00 мск 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
