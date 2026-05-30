Полиция изъяла в ларьке в Новосибирске две тысячи пачек нелегальных сигарет

Стоимость контрафакта превысила 400 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу пресекли реализацию контрафактной табачной продукции. Оперативно-розыскные мероприятия прошли в торговом павильоне на улице Гусинобродское шоссе.

Полицейские обнаружили и изъяли около 2 тысяч немаркированных пачек сигарет. Общая стоимость изъятого товара составила свыше 400 тысяч рублей. Вся продукция направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к противоправному деянию, а также каналы поставки контрафакта.