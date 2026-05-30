В Прикамье суд отправил в колонию застройщика небезопасных квартир

— В 2015—2016 годах в городе Кудымкаре под руководством осужденного были построены два дома, не отвечающие нормам безопасности. В этих зданиях городская администрация приобрела 155 квартир для программы переселения из аварийного жилья. Экспертизы подтвердили, что дома возведены из блоков из ячеистого бетона меньшей прочности, чем требовалось по проекту, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.