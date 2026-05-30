Телефон, посылки и друг по камере: Экс-сенатор Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в «Чёрном дельфине»

30 января 2019 года сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо на закрытом заседании Совета Федерации и в тот же день арестовали. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». 27 декабря 2022 года Мосгорсуд, основываясь на вердикте присяжных, приговорил обоих к пожизненному сроку. Их признали виновными в создании ОПГ, организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также в хищении газа у «Газпрома» на 4,4 млрд рублей. Преступления были совершены с целью скрыть факты кражи топлива.