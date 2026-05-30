Без воды и обуви: пастух два дня пропал в степи Жамбылской области

Спасатели нашли пропавшего пастуха в Жамбылской области, поиски которого продолжались два дня, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Инцидент произошел в Сарысуском районе, где 27 мая 55-летний местный житель выехал на лошади на выпас скота и не вернулся. Сообщение о его пропаже поступило в ДЧС спустя время.

В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и жители района. Также использовались беспилотники, кинологические расчеты и спецтехника МЧС.

Накануне удалось обнаружить лошадь и скот, однако сам мужчина найден не был. Поиски продолжались в круглосуточном режиме.

Сегодня пастуха обнаружили в степи примерно в семи километрах от села Актогай. Мужчина был сильно утомлён, испытывал жажду и находился без обуви, однако его состояние оценивается как удовлетворительное — медицинская помощь ему не потребовалась.

Поисково-спасательная операция завершилась благополучно благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб.

