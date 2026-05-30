Четыре пожара за сутки 29 мая потушили спасатели в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе донских спасателей.
По сведениям ГУ МЧС России по региону, 29 мая пожарно-спасательные подразделения ликвидировали четыре техногенных возгорания. Также помощь понадобилась при ликвидации последствий семи ДТП. Удалось спасти шесть человек.
Всего на ЧП выезжали 68 человек, к работе было привлечено 17 единиц специализированной техники.
