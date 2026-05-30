В Крыму потушили пожар в частном доме

«В селе Заречное загорелась пристройка к частному жилому дому. Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники пожарной части села Доброе», — говорится в сообщении.
Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.
В МЧС отметили, что при возгорании никто не пострадал. Сейчас причину произошедшего выяснят эксперты.
Спасатели напоминают, что в жилых помещениях необходимо следить за исправностью электропроводки и не перегружать электросети.
24 мая в Алуште горел частный дом в Семидворье. Площадь возгорания составила 350 кв.м. На территории частного домовладения огнем уничтожены 2 и 3 этаж дома из деревянных перекрытий. Только в понедельник к полудню огонь удалось потушить. 25 мая выяснилось, что на пожаре погиб человек.