В Крыму потушили пожар в частном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. В ночь с пятницы на субботу в Симферопольском районе Крыма возник пожар на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 30 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«В селе Заречное загорелась пристройка к частному жилому дому. Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники пожарной части села Доброе», — говорится в сообщении.

Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.

В МЧС отметили, что при возгорании никто не пострадал. Сейчас причину произошедшего выяснят эксперты.

Спасатели напоминают, что в жилых помещениях необходимо следить за исправностью электропроводки и не перегружать электросети.

24 мая в Алуште горел частный дом в Семидворье. Площадь возгорания составила 350 кв.м. На территории частного домовладения огнем уничтожены 2 и 3 этаж дома из деревянных перекрытий. Только в понедельник к полудню огонь удалось потушить. 25 мая выяснилось, что на пожаре погиб человек.

