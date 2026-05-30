Житель Башкирии оштрафован за оскорбление полицейского

Нефтекамский городской суд обязал 25-летнего местного жителя выплатить моральную компенсацию сотруднику полиции, который подвергся оскорблениям. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Инцидент произошел, когда сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вел себя неадекватно и нецензурно выражался возле подъезда дома на Комсомольском проспекте. Полицейские попросили его предъявить документы, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. В ответ мужчина начал агрессивно оскорблять одного из правоохранителей, что видели другие сотрудники и свидетели. После этого нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье оскорбление представителя власти. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также с него были взысканы процессуальные издержки в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил частично иск полицейского о компенсации морального вреда, причиненного оскорблениями.

СК