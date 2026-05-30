В Екатеринбурге при пожаре в СНТ сгорел жилой дом

В поселке Палкинский Торфяник в Екатеринбурге вечером 29 мая загорелся частный жилой дом. Огонь перекинулся и на надворные постройки. В результате пожара пострадал человек.
Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 18:04. Пламя охватило 100 квадратных метров. На место выехали десять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Огонь удалось локализовать в 18:31, а открытое горение ликвидировали в 19:16. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:13.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.