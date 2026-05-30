Девочка насмерть разбилась на питбайке в Бугульминском районе

Авария произошло 29 мая около половины шестого вечера в селе Старое Исаково Бугульминского района. 14-летняя водитель питбайка ехала вместе с пассажиром по Советской улице населенного пункта, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. От полученных травм девочка скончалась на месте, а 13-летнего пассажира госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.