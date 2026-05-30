Девочка насмерть разбилась на питбайке в Бугульминском районе

13-летний пассажир питбайка получил серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Бугульминском районе Татарстана произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Авария произошло 29 мая около половины шестого вечера в селе Старое Исаково Бугульминского района. 14-летняя водитель питбайка ехала вместе с пассажиром по Советской улице населенного пункта, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. От полученных травм девочка скончалась на месте, а 13-летнего пассажира госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По предварительным данным СК, байк купили пострадавшему мальчику его родители, но в злополучный день за руль села его 14-летняя соседка.

На место трагедии выезжал прокурор Бугульмы Ришат Шакиров. По факту ДТП организовали процессуальную проверку.

По факту смертельной аварии СК Татарстана возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.