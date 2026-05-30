Вышел в магазин и исчез: приехавший из Краснодарского края мужчина пропал в Уфе

В Уфе разыскивают 44-летнего жителя Краснодарского края Игоря Погорелова, сообщили в МВД Башкирии. 21 мая около двух часов дня он вышел из хостела в магазин. Последний раз его видели примерно в шесть вечера у дома № 90 по улице Революционной. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: на вид 43−45 лет, светлые глаза и брови, на голове и лице заметные родинки. Был одет в голубые джинсы, белую рубашку в чёрную точку и белые кроссовки. Всех, кто знает, где может находиться пропавший, просят сообщить в ближайшее отделение полиции.