Вышел в магазин и исчез: приехавший из Краснодарского края мужчина пропал в Уфе

В Уфе разыскивают 44-летнего жителя Краснодарского края Игоря Погорелова, сообщили в МВД Башкирии. 21 мая около двух часов дня он вышел из хостела в магазин. Последний раз его видели примерно в шесть вечера у дома № 90 по улице Революционной. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.