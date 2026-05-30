Тело пропавшей в Омске сапбордистки найдено на берегу Иртыша

О пропаже 43-летней женщины и 40-летнего Анатолия Бойко стало известно в начале недели. Пара давно увлекается катанием на сапах. Днём 25 мая они ушли из дома на бульваре Архитекторов в шортах и футболках, взяв рюкзаки с досками. С тех пор их местонахождение оставалось неизвестным.