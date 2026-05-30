Житель Кубани пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Приморско-Ахтарске один человек пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что обломки БПЛА были обнаружены в городе по пяти адресам. В частных домовладениях зафиксированы повреждения остекления и фасадов.
«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — отмечается в сообщении.